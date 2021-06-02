وزير النقل يستقبل السفير الإماراتى لدى مصر

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وأشاد الدكتور حمد الشامسى، خلال اللقاء بالتطورات الكبيرة فى سكك حديد مصر، مؤكدا أنه يستقل قطارات السكة الحديد المصرية منذ 30 سنة، ولا يخشى استقلالها، ويعلم أن هناك خطة استراتيجية لتطويرها بشكل كامل تنفذها الدولة المصرية، ويشرف على تنفيذها وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد.
وأضاف أنه أثناء سفره إلى مدينة الأقصر فضل استقلال القطار للاتجاه للأقصر، لحبه لسكك حديد مصر، الأقدم فى الشرق الأوسط، وليعطى رسالة أنها آمنة.
فيما أكد أنه يدعو المستثمرين للاستثمار فى السكة الحديد والمشاركة فى مشروعات تطويرها، لأن الدولة ماضية فى تطويرها، ولأن الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه رؤية واستراتيجية واضحة لتطوير منظومة السكك الحديدية فى مصر، باعتبارها ثانى أقدم سكك حديد على مستوى العالم.
ومن جانبه شرح كامل الوزير، إستراتيجية وزارة النقل فى تطوير شبكة النقل لتواكب النهضة العمرانية والبنى التحتية التى تشهدها جميع محافظات مصر، كما تم التطرق لفرص الاستثمار المتاحة بمصر.
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