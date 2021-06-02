منتخب فرنسا يحسم مواجهة ويلز الودية بثلاثية استعدادا لليورو.. فيديو

حقق منتخب فرنسا فوزا سهلا على نظيره المنتخب الويلزي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على ملعب"آليانز ريفييرا" بمدينة نيس، استعدادا لخوض يورو 2020، التي تنطلق يوم 11 يونيو الجاري.

وشهد تشكيل منتخب فرنسا الظهور الأول لمهاجم ريال مدريد كريم بنزيما بعد عودته للقائمة للمرة الأولى منذ 5 أعوام و237 يوما.

أحرز النجم كيليان مبابي هدف منتخب فرنسا الأول في الدقيقة 35 بعد متابعته التسديدة التي ارتدت من حارس منتخب ويلز، لينتهي الشوط بتقدم الديوك بهدف.

وأهدر بنزيما ركلة جزاء لمنتخب فرنسا في الدقيقة 28 تصدى لها حارس منتخب ويلز، ليمنع نجم الريال من تسجيل أول أهدافه مع الديوك بعد العودة، وتعد هذه هي الركلة الخامسة من لاعبي الديوك في آخر 8 ركلات.

منتخب فرنسا

وتعرض نيكو ويليامز مدافع منتخب ويلز وفريق ليفربول للطرد في الدقيقة 26، في لقطة احتساب ركلة الجزاء، بعد أن منع بيده الكرة التي كانت في طريقها لتشكن الشباك.

في الشوط الثاني، نجح أنطوان جريزمان في تسجيل هدف منتخب فرنسا الثاني في الدقيقة 48 من تسدسدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف زميله في برشلونة عثمان ديمبلي الهدف الثالث في الدقيقة 79، بعد أن تابع بنجاح تسديدة بنزيما التي ارتدت من القائم الأيمن.

وتنافس الديوك في المجموعة السادسة النارية مع ألمانيا والبرتغال والمجر، فيما تتواجد ويلز في المجموعة الأولى مع منتخبات إيطاليا وتركيا وسويسرا.منتخب فرنسا

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: بافارد - فاران - كيمبيمبي - لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: بوجبا - توليسو - رابيو.

خط الهجوم: جريزمان - مبابي – بنزيما.

فيما جاء تشكيل منتخب ويلز كالتالي:

حراسة المرمى: وارد.

خط الدفاع: روبرتس - ميفام - رودون - جينتر.

خط الهجوم: جاريث بيل - دانييل جيمس - هاري ويلسون.

فرنسا ضد ويلز

فرنسا ضد ويلز

فرنسا ضد ويلز

فرنسا ضد ويلز

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