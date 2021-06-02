راجية الفقي لـ دوت الخليج: قانون التعليم الذي قدمه الوزير لا يتناسب مع تجاربنا ولن يحقق المرجو منه «فيديو»

/634491/راجية-الفقي-لـ-تحيا-مصر-قانون-التعليم-الذي-قدمه-الوزير-لا-يتناسب-مع-تجاربنا-ولن-يحقق-المرجو-منه-فيديو

تحدثت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ، فى الندوة الحوارية التى عقدها موقع دوت الخليج، حول عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بالشأن العام والتى يأتى على رأسها ما يتعلق بقانون التعليم التى تم رفضه فى الغرفة الثانية.

راجية الفقى: لا نرفض فكرة تطوير التعليم

وقالت عضو مجلس الشيوخ، راجية الفقى، تعليقًا على رفضها لقانون التعليم:" لم نرفض فكرة تطوير التعليم، واللجنة قائمة على رغبتنا كأعضاء ورغبة المصريين فى تطوير التعليم، فهناك تطوير حقيقي فى التعليم".

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، راجية الفقى:" نثمن جهود الوزارة وخطواتها نحو تطوير التعليم، وهناك رضى نحو ما يتم من تطوير فى التعليم من مرحلة رياضة الأطفال وحتي الصف الثالث الإبتدائي".

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، راجية الفقي:"القانون الذي وصلنا لم يكن معنى بتطوير التعليم، ولكن التعديلات الخاصة بالثانوية العامة، واللجنة تضم خبرات وقامات فى التعليم الجامعي وما قبل الجامعي".

راجية الفقى: القانون لا يتناسب مع تجاربنا

واستكملت حديثها قائلة:" من خلال دراسة القانون بشكل كامل، وجدنا أن القانون لا يتناسب مع تجاربنا السابقة وظروفنا السابقة، ولن يُحقق المرجو من تطوير التعليم، فالقانون يختص بآلية التقييم، والتعليم ليس آلية تقييم فقط".

وأختتم حديثها:" تطوير التعليم يشمل تطوير المنهج والمعلم والطالب، وأيضًا البنية التحتية، والهدف من التطوير ليس التقييم فقط ولدينا تجارب سابقة، فإذًا لماذا نلجأ لنفس التجارب والاخفاقات مرة أخري".