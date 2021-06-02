/634492/ملخص-وديات-منتخبات-أوروبا-اليوم-الأربعاء-قبل-يورو-2020

شهدة القارة الأوروبية اليوم الأربعاء علي أربع مباريات ودية، بين المنتخبات المشاركة في بطولة اليورو 2020، في محاولة الإستعداد للبطولة من قبل المنتخبات، وتقنين إمكانيات لاعبي المنتخب ومحاولة صنع التناغم بين لاعبي المنتخب.

نتيجة مباراة هولندا واسكوتلاندا

حسم التعادل مباراة منتخب هولندا ضد منتخب اسكتلندا في لقاء ودي، جمع بين المنتخبين، بنتيجة 2 / 2، والتي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتى ستنطلق في يوم 11 يونيو الجاري.

سجل هدفي المنتخب الهواندي في المباراة عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة 17 و89 من عمر المباراة، بينما سجل جاك هيندري في الدقيقة الت 11، وكيفين تيسيت في الدقيقة الـ 64 لمنتخب اسكتلندا.

نتيجة مباراة ألمانيا والدنمارك

انتهت مباراة المنتخب الألماني ضد نظيره الدنماركي بنتيجة 1-1 خلال اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "تيفولي" بألمانيا، في إطار الاستعداد لبطولة يورو 2020.

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين المنتخبين، وفي الشوط الثاني تقدم فلوريان نيوهاوس للألمان في الدقيقة 48 وتعادل يوسف بولسن في الدقيقة 71 للدنمارك.

نتيجة مباراة إنجلترا والنمسا

حقق منتخب إنجلترا فوزا صعبا على نظيره منتخب النمسا، بهدف نظيف دون رد، فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "ريفرسايد"، فى إطار استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات يورو 2020، التى سوف تنطلق 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 11 يوليو المقبل.

سجل بوكايو ساكا لاعب أرسنال هدف منتخب إنجلترا الوحيد فى الدقيقة 56 من زمن اللقاء، بعد متابعته لكرة مرتدة من مدافع المنتخب النمساوى لحظة خروج الحارس، ليضع الكرة فى الشباك الخالية.

نتيجة مباراة فرنسا وويلز

حقق منتخب فرنسا فوزا قوي على نظيره المنتخب الويلزي بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الودي الذي جمع بين المنتخبين على ملعب"آليانز ريفييرا" بمدينة نيس، استعدادا لخوض يورو 2020، التي تنطلق يوم 11 يونيو الجاري.

وشهد تشكيل منتخب فرنسا الظهور الأول لمهاجم ريال مدريد كريم بنزيما بعد عودته للقائمة للمرة الأولى منذ 5 أعوام و237 يوما، والذي أهدر العديد من الفرص السهلة في المباراة.

أحرز النجم كيليان مبابي هدف منتخب فرنسا الأول في الدقيقة 35 بعد متابعته التسديدة التي ارتدت من حارس منتخب ويلز، لينتهي الشوط بتقدم الديوك بهدف، وجاء الهدف الثاني عن طريق لاعب برشلونة أنطوان جريزمان في الدقيقة 48، في الدقيقة 79 جاء لاعب برشلونة عثمان ديمبلي بالهدف الثالث في المباراة.