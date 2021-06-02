علاء مصطفى: التعليم الفني بوابتنا لتحقيق التقدم «فيديو»

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تحدث النائب علاء مصطفى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، فى الندوة الحوارية التى عقدها الصحفى محمود فايد، للحديث عن قانون التعليم الذى تم رفضه فى البرلمان، ودور التعليم الفني فى التنمية.

علاء مصطفى: التعليم الفنى بوابة لتحقيق التقدم

وقال عضو مجلس الشيوخ، علاء مصطفى، عن تنسيقية شباب الأحزاب، خلال حديثه لـ دوت الخليج:" تجارب الدول تفيد بأن التعليم الفني هو البوابة لتحقيق التقدم، واليوم هناك مدارس تكنولوجية لاستهداف خريجي التعليم الفني، وبالتالي المتفوق في مجاله وحرفته يكون له فرصة في إيجاد عمل مناسب له، وبعد كده الثانوية العامة هتكون للشخص اللي مش عارف يحدد مستقبله".

علاء مصطفى: الوضع مستقبلًا سوف ينعكس وأيضًا نظرة المجتمع

وتابع عضو مجلس الشيوخ، علاء مصطفى:" الوضع مستقبلًا سوف ينعكس على ما نراه الأن، والدولة تعمل على ذلك حيث أن هناك دراسة للمهارات التي نحتاجها وتطوير للشباب،وأصبح هناك تغيير في ثقافة المجتمع والنظر الآن يكون للتخصص الذي يتميز فيه الفرد وليس الاتجاه لكليات القمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، علاء عصام، إلى أن قانون الهيئة المصرية لإنشاء الجودة، يأتي تماشيا مع جهود الدولة ونفتخر أنه تم مناقشته داخل الشيوخ، حيث يعد من أوئل القوانين الذي وافق عليه المجلس، وهذا شيء يدعونا للفخر".

وأختتم عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علاء مصطفى:" هذا القانون في غاية الأهمية وتهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقنى والفني".