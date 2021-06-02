محمد صلاح في خطر بسبب فيروس كورونا

نشر الفرعون المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني الأول، ولاعب الفريق الإنجليزي ليفربول، صورة علي حسابه الشخصي فاسبوك، مع ثنائي الفريق المصري بيراميدز، عمر جابر ونبيل عماد دونجا، وجاء ذلك في فترة عودة محمد صلاح مصر وإنتهاء الدوري الإنجليزي.

أكد نادي بيراميدز في الأيام الماضية، عن تواجد 16 شخص، في النادي تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد مما أدي ذلك إلي تشديد الإجراءات الوقائية بالنادي وعلي طاقم النادي أجمع.

فيروس كورونا يهدد صلاح

تواجد الفرعون المصري محمد صلاح مع ثنائي فريق بيراميدز عمر جابر ونبيل عماد "دونجا" قد يعرضه للإصابة بفيروس كورونا، بسبب انتشار فيروس كورونا في فريقهم.

حقق الفرعون المصري محمد صلاح مع فريقة الإنجليزي ليفربول، في هذا الموسم العديد من الألقاب الفردية بالرغم من موسم سئ للفريق، بالتتويج بلاعب الشهر ثلاث مرات علي التوالي، والمنافسة علي لقب هداف الدوري برصيد 22 هدف ليحل خلف الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام هداف البطولة بـ 23 هدف.

موقف ليفربول في الدوري

حجز ليفربول مركز في المراكز الاربعة المتقدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليضمن مقعد في دوري أبطال أوروبا، للموسم القادم، في موسم سئ للفريق، بالرغم من تألق الفرعون المصري محمد صلاح ومنافسته علي هداف الدوري.

تجمد رصيد ليفربول في الموسم المنصرم برصيد 69 نقطة، من أصل 38 مباراة، ليحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين إستطاع أن يحقق من خلالها 20 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 9 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في 9 مباريات، وسجل من خلالها 68 هدف، في حين تلقت شباكة 42 هدف.