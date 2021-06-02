/634495/علي-نور لقاء-الرئيس-السيسي-بالمجلس-الأعلى-للهيئات-القضائية-تاريخي

أكد النائب علي نور، عضو مجلس النواب على الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم، مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، مضيفا إنه يعزز وحدة الصف القضائي، كما تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية، تشكل بالفعل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق. واضاف نور خلال تصريحات له اليوم، أن الاجتماع برئاسة الرئيس السيسي، توصل الى العديد من القرارات التاريخية الهائلة منها تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، في تولي الوظائف القضائية في جميع الهيئات والجهات، وتحقيق المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا

واشار عضو مجلس النواب ان اللقاء زاد من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، واتاحة الشفافية الكاملة لمعرفة اسباب استبعاد بعض طالبي التعيين. وشدد النائب على أن لقاء الرئيس السيسي اليوم مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية غير مسبوق، واتخذ قرارات غير مسبوقة وهو ما سيعطى دفعة هائلة للعمل القضائي الوطني خلال الفترة القادمة.

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