وزيرة التخطيط: 5 مليارات جنيه قيمة المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الاقتصاد المصرى ينمو فى ظروف استثنائية رغم ما تشهده بعض دول العالم من انكماش اقتصادي.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، أن الحكومة اتخذت سياسات تنموية لمساعدة المتعثرين، مشيرة إلى أن هناك 5 مليارات جنيه قيمة المنحة الرئاسية الموجهة للعمالة غير المنتظمة.

وأشارت إلى أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حافظت على معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري رغم أزمة كورونا، وأرقام أبريل 2021 تزيد عن أرقام أبريل 2020 بنسبة 16% في بعض القطاعات.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الاتصالات والزراعة والصحة والتعليم أبرز القطاعات التي حققت نموا اقتصاديا، والدولة المصرية تمكنت من توفير فرص عمل بنسب تشغيل متزايدة خلال الفترة الماضية، موضحة أن استمرار عجلة النشاط الاقتصادي قرار حكيم وساهم في الحفاظ على الاستقرار، كما جرى ضخ استثمارات خلال الفترة الماضية لدعم القطاعات المختلفة، وكذلك تأجيل سداد المديونات الخاصة بقطاع السياحة خلال جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بالإصلاح الهيكلي قالت إنه لا يؤثر على المواطن وتتحمله الحكومة، مستطردة: "نعمل على تحقيق منظومة متكاملة بين كل الصناعات، والعمالة المصرية أثبتت كفاءتها في كل المجالات، التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي، وما يحدث في قرى مصر حلم يتحقق على أرض الواقع".