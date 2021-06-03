التسجيل في تكافل وكرامة عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي ومن هم المستفيدين ومبلغ الدعم

التسجيل في تكافل وكرامة أحد أكثر الأمور التي يبحث عنها العديد من المصريين، حيث قامت الدولة بإطلاق معاش التضامن لكل الفقراء والمحتاجين، من باب تقديم الدعم للمواطنين، وخاصة في وجود الأزمة الراهنة التي قامت بتعطيل الكثير من ‏الأعمال، فلذلك عادة ما تقدم الحكومة المصرية بعض المعونات لشعبها، وخاصة الفقراء والأرامل والمعاقين، كما تم توفير موقع ‏إلكتروني خاص بالتقديم لمعاش تكافل وكرامة مما يتيح لجميع المستفيدين من هذه المعونة، التقديم بسهولة على الموقع الالكتروني.

التسجيل في تكافل وكرامة

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي التقديم في معونة تكافل وكرامة عن طريق الموقع الخاص للوزارة بها، وذلك للتوفير والتسهيل على المقدمين ‏لهذه المعونة، وهذه المعونة تعمل على تحسين الحالة المعيشية بعض الشيء للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، وجميع من تأثروا بفقد أعمالهم الغير منتظمة نظراً للظروف الراهنة.

خطوات ‏التسجيل

قم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.‏

ثم بعد ذلك قم بالدخول على صفحة المعاشات.‏

بعد ذلك قم بإدخال كل البيانات المطلوبة، وهي الرقم القومي، والاسم وجميع الأوراق المطلوبة منك‎.‎

سيتم مراجعة طلبك وكل بياناتك ومن ثم الرد عليك بعد أربعة وعشرون ساعة‎.‎

الأشخاص المستفيدين من تكافل وكرامة

يستفيد من هذا المعاش المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الأسر المصرية غير القادرة على المعيشة وخاصة في ‏الظروف الصعبة في ظل وجود الأزمة الراهنة، وهذه بعض الشروط الخاصة بالأسر التي تستحق هذه المعونة، و المتاح لهم التسجيل ‏في تكافل وكرامة هم الأسر التي بها أطفال حديثي الولادة يكون لكل فرد مبلغ ثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيه، ويمنح هذا المبلغ ‏أيضا للأسر التي يوجد بها طلاب في المدارس الحكومية، فطلاب القسم الابتدائي، كل طالب له مبلغ قدره ستون جنيها، وطالب ‏المرحلة الإعدادية ثمانين جنيها، بينما طالب المرحلة الثانوية له مبلغ قدره مائة جنيه، فيما أن كبار السن والمعاقين والأرامل كل ‏شخص منهم يأخذ مبلغ قدره 350 جنيه‎.، وكانت هذه أهم خطوات التسجيل في تكافل وكرامة للحصول على المعاش الذي تقدمه الدولة.