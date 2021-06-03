ماذا يحدث في نجع حمادي.. 10 قتلى و7 مصابين في معركة بالأسلحة النارية وأسماء الضحايا

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محمد سياف - ابو ظبي - كانت نجع حمادي في قنا وبالتحديد قرية أبو حزام محل بحث العديد من المصريين خلال الساعات الماضية، وذلك على إثر معركة بالأسلحة النارية بين عائلتي السعدية والعوامر، الأمر الذي أدي إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

ماذا يحدث في نجع حمادي

وكانت أسماء القتلى في نجع حمادي اليوم كما يلي:

هدى سعيد نور.. 8 سنوات.

محمد سيد محمد.. 22 سنة.

حنان حمادة شاكر.. 20 سنة.

يوسف مسعود أنور.. 15 سنة.

عدل حسين أحمد- 45 سنة.

سامي عبدالشكور محمد.. 43 سنة.

فتحي عمر محمد حسين.. 30 سنة.

نور الدين عبد الشافي محمد.. 65 سنة

بالإضافة إلى اثنان ما زلا مجهولي الهوية.

أما أسماء مصابي معركة نجع حمادي اليوم فكانت كالتالي:

هدية شحات.

جمال عبد اللطيف.

صابرين أحمد.

أيوب وليد.

ثناء محمد.

علاء عبد الصبور.

ناجح مسعد.

وكانت معركة بالأسلحة النارية وقعت بين عائلي العوامر والسعدية، وعلى الفور تحركت القوات وتم فرض كردون أمني على المنطقة، وتكثيف الجهود لضبط أطراف المشاجرة، والتي كان سببها ماكينة ري، وقام عائلة العوامر بقتل رجل من عائلة السعدية، فقامت عائلة المجني عليه بقطع الطريق على ميكروباص ظناً منهم أنه لعائلة العوامر، وأطلق 4 منهم الرصاص الحي من أسلحة آليه على الميكروباص.

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