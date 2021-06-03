/634496/مجلس-النواب-يستقبل-وفد-من-الشباب-المشارك-بمنحة-معهد-ناصر-للقيادة-اليوم

يستقبل مجلس النواب اليوم الخميس وفد من الشباب المشارك في منحة معهد ناصر للقيادة الدفعة الثانية ، برفقة السيد وزير الشباب والرياضة ،في زيارة لمقر البرلمان والمتحف للتعرف على تاريخ الحياة النيابية المصرية، ويعقب ذلك لقاء حواري مع السيد المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، بالقاعة الفرعونية الساعة ١١ صباحا .

لجنة التضامن الاجتماعي فيما تستانف لجنة التضامن الإجتماعي برئاسة النائب عبد الهادي القصبي مواصلة عملها لمناقشة بعض طلبات الإحاطة والمناقشات العامة المقدمة من النواب. الغاء اجتماع الادارة المحلية هذا وقد تقرر إلغاء اجتماع لجنة الخطة والـموازنة وكذلك اجتماع لجنة الادارة المحلية.

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