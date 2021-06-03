آية مدني: بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة عيدًا للمرأة المصرية 

/634497/آية-مدني-بدء-عمل-العنصر-النسائي-في-مجلس-الدولة-والنيابة-العامة-عيدا-للمرأة-المصرية

قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القرارات التي صدرت عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية اليوم برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تاريخية وغير مسبوقة وأنتصرت للمرأة المصرية.

انتصار جديد للمرأة المصرية

واعتبرت "مدني" في بيان لها أن قرار بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة بداية من أول أكتوبر عيدًا وانتصارًا جديدًا للمرأة المصرية طال أنتظاره ويضيف إلى الإنتصارات التي يحققها الرئيس السيسي من أجل رفعة مكانة المرأة وتحقيق التمكين السياسي العادل لها.

وتابعت أن اعتبار الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري، يؤكد أن القيادة السياسية تتعامل مع كل انتصار للمرأة بأنه عيد.