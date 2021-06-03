علي نصير«مصطفي محمد يجب أن يسير على خطى صلاح»

/634498/علي-نصيرمصطفي-محمد-يجب-أن-يسير-على-خطى-صلاح

أكد الناقد الرياضي ورئيس قسم الرياضة بالموقع الإخباري “دوت الخليج”، في برنامج حصاد اليوم المذاع علي قناة نايل سبورت الرياضية، أن مصطفي محمد عليه مواصلة التألق والسير علي خطى محمد صلاح، والتركيز مع فريقة وعدم الإهتمام بالسوشيال ميديا.

قال علي نصير: “ مصطفي محمد لاعب موهوب وقوي بنياً، وعليه المواصلة في إحراز الأهداف ومواصلة التألق”.؟

وأضاف نصير: “ مصطفي محمد ينتظره مستقبل كبير وقوي في عالم كرة القدم العالمية، وعليه التركيز في الفترة القادمة مع فريقة ” .

وأردف نصير: “مصطفي لاعب كبير ويجب في الفترة القادمة أن ينتقل إلي نادي أكبر من ناديه الحالي، وذلك مؤكد بالنسبه له لأنه لاعب موهوب في تسجيل الأهداف”.

وزاد علي: “السوشيال ميديا من أكثر العوامل التي تجعل اللاعب يفقد تركيزه من الهجوم الذي يحصل علي اللاعب، ودا شئ طبيعي، ومصطفي محمد لاعب كبير ولازم يتقبل ذلك ويتغلب عليه”.

وأختتم علي نصير: “محمد صلاح في البداية جاء من أندية مغموره، وبدأ في الصعود من نادي اكب فأكبر، ومصطفي محمد عليه أن يأخذ طريق صلاح في مسيرته الإحترافية في أوروبا”.

مصطفي محمد للدوري التركي

انتقل مصطفى محمد إلى جالاتا سرايا التركي، قادما من فريق الزمالك على سبيل الإعارة مع أحقية شراء جالاتا سرايا للاعب مقابل 4 مليون دولار، وذلك بعدما فشل الفريق الفرنسي سانت اتيان بالتعاقد مع ادارة القلعة البيضاء من أجل انضمام اللاعب إلى صفوفه في الانتقالات الشتوية السابقة، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع ادارة الزمالك بخصوص المقابل المادي لشراء اللاعب.

مارسليا يرغب في التعاقد مع مصطفى محمد

يذكر انه قد نشرت تقارير صحفية في وقت سابق، عن رغبة الفريق الفرنسي مارسيليا في الاستفادة بخدمات الدولي مصطفى محمد، حيث تواصلت ادارة فريق مارسيليا الفرنسي مع الفريق التركي جالاتا سراي لشراء اللاعب مصطفى محمد ب 20 مليون يورو، ولكن مصطفى جنكيز رئيس نادي جالاتا سراي أبدى إعجابه بمصطفى محمد، ويريد الحصول على خدمات اللاعب الشاب سواء إذا كان سيستمر أو سيرحل في المستقبل.