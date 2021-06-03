فيديو.. بعد تغطيته لأحداث غزة.. السفير الفلسطينى يوجه الشكر للإعلام المصرى

جدة - نرمين السيد - وجه السفير الفلسطينى بالقاهرة دياب اللوح، الشكر للإعلام المصرى الرسمى والخاص، الذى وفر كل المنصات للتغطية الشاملة، لما يجرى فى الأراضى الفلسطينية، والذى بدوره شكل دعماً كبيراً - سياسى ومعنوى - للشعب الفلسطينى.





وأضاف السفير الفلسطينى فى حواره الخاص مع "دوت الخليج" أن الإعلام المصرى حمل لواء الدفاع عن القدس، وجدد شكره للإعلام المصرى والعربى والأجنبى، الذى نقل حقيقة ما يجرى على أرض فلسطين، سواء من خلال الصورة أو من خلال الكلمة والصورة التى كانت أبلغ تعبير عن الجرائم الإسرائيلية التى ارتكبت بحق الشعب الفلسطينى، وعن هذه المجازر الدموية، كما استطاع أن ينشر فى صدارة صحف مشهورة صور 70 طفلا استشهدوا خلال العدوان فى غزة. وأوضح أنه تم نشر صور للأطفال على صدارة صحف فى إسرائيل، مما شكل فضيحة، وكشف الإعلام الجرائم المرتكبة، خصوصا أن نصف عدد الشهداء فى قطاع غزة من الأطفال "70 طفلا و39 امرأة و20 مسنا"، بالإضافة إلى هدم وتدمير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، وتشريد 70 ألفا، أصبحوا بدون مأوى، وتدمير أكثر من 50% من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والطرق والمرافق الخدمية والحيوية بغزة.

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