ننشر رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد ‏الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية للتعليم الأزهرى ‏للعام الدراسى 2020/2021، حيث تصل نسبة نجاح الطلاب والطالبات فى الشهادة الابتدائية الأزهرية لـ92.27%، وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% ‏بنسبة نجاح 85.04%.





وأكد بيان صادر عن الأزهر الشريف أن عدد الطلاب الذين حصلوا على أكثر من 50% فى نتيجة الفصل الدراسى الثانى 126.347 طالبًا وطالبة وذلك من إجمالى 136.939 طالبا وطالبة فى الشهادة الابتدائية.

وأوضح البيان أنّ عدد الطلاب المتخلفين عن ‏امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية بلغ 1.039 طالبًا وطالبة، فى وقت شهدت فيه النتيجة تفوقًا للفتيات حيث بلغت نسبة ‏النجاح فى الفتيات 94.57%، وعددهن 61.310 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 90.17%، ‏وعددهم 64.818 طلاب‎.‎

ويمكن معرفة النتيجة برقم الجلوس من خلال هذا الرابط: https://www.azhar.eg/results.html

وبلغ ‏عدد الطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية الأزهرية 104.437 طالبًا وطالبة من إجمالى ‏122.810 طالبًا وطالبة، ويمكن الحصول على النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال ‏

وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات، حيث بلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات 89.29%، وعددهن 50.402 طالبة، أما نسبة البنين بلغت ‏‏81.36%، بإجمالى عدد 66.142 طالبًا‎.‎