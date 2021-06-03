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ننشر رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

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محمد عبد المحسن 2021-06-03 03:19 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد ‏الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية للتعليم الأزهرى ‏للعام الدراسى 2020/2021، حيث تصل نسبة نجاح الطلاب والطالبات فى الشهادة الابتدائية الأزهرية لـ92.27%، وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% ‏بنسبة نجاح 85.04%.

وأكد بيان صادر عن الأزهر الشريف أن عدد الطلاب الذين حصلوا على أكثر من 50% فى نتيجة الفصل الدراسى الثانى 126.347 طالبًا وطالبة وذلك من إجمالى 136.939 طالبا وطالبة فى الشهادة الابتدائية.
وأوضح البيان أنّ عدد الطلاب المتخلفين عن ‏امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية بلغ 1.039 طالبًا وطالبة، فى وقت شهدت فيه النتيجة تفوقًا للفتيات حيث بلغت نسبة ‏النجاح فى الفتيات 94.57%، وعددهن 61.310 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 90.17%، ‏وعددهم 64.818 طلاب‎.‎

ويمكن معرفة النتيجة برقم الجلوس من خلال هذا الرابط: https://www.azhar.eg/results.html

وبلغ ‏عدد الطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية الأزهرية 104.437 طالبًا وطالبة من إجمالى ‏122.810 طالبًا وطالبة، ويمكن الحصول على النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال ‏

وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات، حيث بلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات 89.29%، وعددهن 50.402 طالبة، أما نسبة البنين بلغت ‏‏81.36%، بإجمالى عدد 66.142 طالبًا‎.‎

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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