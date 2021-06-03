ننشر رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وأكد بيان صادر عن الأزهر الشريف أن عدد الطلاب الذين حصلوا على أكثر من 50% فى نتيجة الفصل الدراسى الثانى 126.347 طالبًا وطالبة وذلك من إجمالى 136.939 طالبا وطالبة فى الشهادة الابتدائية.
وأوضح البيان أنّ عدد الطلاب المتخلفين عن امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية بلغ 1.039 طالبًا وطالبة، فى وقت شهدت فيه النتيجة تفوقًا للفتيات حيث بلغت نسبة النجاح فى الفتيات 94.57%، وعددهن 61.310 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 90.17%، وعددهم 64.818 طلاب.
ويمكن معرفة النتيجة برقم الجلوس من خلال هذا الرابط: https://www.azhar.eg/results.html
وبلغ عدد الطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية الأزهرية 104.437 طالبًا وطالبة من إجمالى 122.810 طالبًا وطالبة، ويمكن الحصول على النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال
وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات، حيث بلغت نسبة النجاح فى الفتيات 89.29%، وعددهن 50.402 طالبة، أما نسبة البنين بلغت 81.36%، بإجمالى عدد 66.142 طالبًا.
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