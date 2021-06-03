اليوم .. دفعة جديدة من صفقة عربات القطار المجرية تصل ميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تستقبل هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، دفعة جديدة من العربات المجرية قادمة عبر ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة، والتى أبرمتها مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى.





وتبلغ قيمة الصفقة مليارا و16 مليونا و50 ألف يورو، حيث تضم الدفعة الجديدة 4 عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالى ما وصل من الصفقة حتى الآن إلى 385 عربة ذات تهوية ديناميكية، حيث يتوالى وصول باقى العربات على دفعات بواقع 35 عربة شهريا. وتشمل صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب 800 عربة مكيفة منها 500 عربة درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية .

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