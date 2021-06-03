فيديو.. سفير فلسطين بالقاهرة: عقد مؤتمر دولى للسلام هو أولوية لحل الدولتين

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الفلسطينى بالقاهرة، دياب اللوح، أن آلية تفعيل حل الدولتين واضحة، وهى عقد مؤتمر دولى للسلام فى الشرق الأوسط، برعاية الرباعية الدولية على غرار مؤتمر باريس الذى عقد عام 2017 وشاركت فيه 120 دولة.





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