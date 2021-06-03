انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن الرئيسية الخميس 3 يونيو وأسعار الفراخ والبيض والكتاكيت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا تفاصيل أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 3 يونيو، حيث تشهد أسعار الدواجن بشكل عام وبكل منتجاتها تغيرات مستمرة في الأسعار، ولك أمر بديهي، لأن الدواجن شأنها شأن أي سلعة أخرى، يتحكم السوق في تحديد أسعارها وذلك بحسب العرض والطلب.

بورصة الدواجن الرئيسية الخميس 3 يونيو وأسعار الفراخ والكتاكيت

وكانت هناك العديد من الشكاوى لمنتجي الدواجن وصغار وكبار المربين، نظراص لأن السعر الحالي لا يتناسب مع أسعار الأعلاف والتي تشهد ارتفاع شبه يومي، لذلك فكانت هناك تصريحات من رئيس رابطة مربي الدواجن بالإجتماع مع المربين وتحديد أسعار التكلفة ووضع هامش ربح ثم بعد ذلك يتم تحديد سعر الفراخ والكتاكيت.

وحول أسعار بورصة الدواجن اليوم فقد جاءت وفق الأسعار التالية:

أولاً: أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع: 27 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم 3 يونيو: 33 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات: 20 جنيه.

ثانياً: أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 3 يونيو

شركة العناني: 9.5 جنيه.

شركة الوادي: 8.5 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن: 9 جنيه.

شركة الوطنية: 9.5 جنيه.

شركة رواد النيل: 6.25 جنيه.

شركة المراعي: 6.8 جنيه.

ثالثاً: أسعار البيض اليوم الخميس

متوسط 36 جنيه للكرتونة الأبيض.

متوسط 37 جنيه للكرتونة الأحمر

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