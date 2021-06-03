جدة - نرمين السيد - قال خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن مصر دائما تقدم للأشقاء الفلسطينين ماهو أفضل، مشددا على أن مصر ستقدم كل الغالى والنفيس من أجل تطوير وإعادة إعمار فلسطين.





وأضاف، خلال حواره فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية، ويقدمه الإعلاميان ريهام إبراهيم وعمرو خليل، أن خطة الانتهاء من العشوائيات الخطرة فى مصر بدأت بتطوير 357 منطقة شملت 200 ألف وحدة، موضحا أن خطة التطوير كانت تستهدف فى بدايتها 200 ألف وحدة ولكن مع الوقت أصبحت 240 ألف وحدة. وأشار إلى أن خطة الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية الخطرة لم يتوقف ولكنه توسع، مشددا على وجود عديد من المشروعات الجاهزة للافتتاح منها مشروع الخيالة ومشروع فى السلام، وحدائق أكتوبر، وحلايب وشلاتين وغيرهم من المناطق، كاشفا عن وجود عدة مشروعات جازة للتسكين فى سفاجا ورأس غارب والغردقة والقصير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. صندوق تطوير العشوائيات : سنقدم كل الغالى والنفيس لـ إعمار فلسطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.