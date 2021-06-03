طقس الخميس .. استقرار درجات الحرارة ورياح نشطة .. القاهرة 32

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





فيما يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. حالة الطقس اليوم وأضاف خبراء الأرصاد أن هناك نشاطا لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوب غرب البلاد، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 32 19 الإسكندرية 26 19 وادى النطرون 30 19 طنطا 31 19 شبين الكوم 31 19 دمنهور 29 19 بلطيم 27 20 مطروح 25 18 السلوم 25 19 سيوة 30 19 بورسعيد 27 20 دمياط 26 20 الزقازيق 32 20 المنصورة 31 20 الاسماعيلية 32 19 السويس 33 20 العريش 27 18 رفح 26 18 رأس سدر 33 20 نخل 31 15 نويبع 35 24 طابا 31 21 كاترين 31 15 الطور 35 21 شرم الشيخ 37 27 الغردقة 37 27 مرسى علم 36 25 الفيوم 32 19 بنى سويف 32 20 المنيا 33 21 أسيوط 34 22 سوهاج 35 23 قنا 36 23 الأقصر 38 25 أسوان 40 26 ادفو 41 27 أبوسمبل 41 27 الوادى الجديد 38 23 حلايب 35 28 شلاتين 40 26

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