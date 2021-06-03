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حفاظا على المواطنين.. محافظ الفيوم يوجه بمراجعة المصاعد بالمنشآت الحكومية

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محمد صابر 2021-06-03 08:27 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، وفقا لبيان صحفى، أن المحافظ أصدر قراراً بتشكيل لجنة فنية برئاسة ممثل مديرية الإسكان والمرافق، وعضوية مندوب عن كل من، إدارة الحماية المدنية، وإدارة السلامة والصحة المهنية، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمركز والمدينة، والشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

وأضاف، أن اللجنة الفنية المشكلة ستقوم بالمرور على المنشآت الحكومية والأهلية كافة التى يوجد بها مصاعد سواء كانت سكنية أو إدارية، أو خدمية، للتأكد من سلامة المصاعد وصيانتها، ومطابقتها للمواصفات الفنية، بالإضافة الى التأكد من وجود شركة صيانة متخصصة وبرامج صيانة محددة بجداول زمنية طبقاً للكود، وإعداد تقرير بنتائج أعمالها للعرض على المحافظ، لافتاً الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مع المنشآت المخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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