حفاظا على المواطنين.. محافظ الفيوم يوجه بمراجعة المصاعد بالمنشآت الحكومية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، وفقا لبيان صحفى، أن المحافظ أصدر قراراً بتشكيل لجنة فنية برئاسة ممثل مديرية الإسكان والمرافق، وعضوية مندوب عن كل من، إدارة الحماية المدنية، وإدارة السلامة والصحة المهنية، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمركز والمدينة، والشئون القانونية بديوان عام المحافظة.
وأضاف، أن اللجنة الفنية المشكلة ستقوم بالمرور على المنشآت الحكومية والأهلية كافة التى يوجد بها مصاعد سواء كانت سكنية أو إدارية، أو خدمية، للتأكد من سلامة المصاعد وصيانتها، ومطابقتها للمواصفات الفنية، بالإضافة الى التأكد من وجود شركة صيانة متخصصة وبرامج صيانة محددة بجداول زمنية طبقاً للكود، وإعداد تقرير بنتائج أعمالها للعرض على المحافظ، لافتاً الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مع المنشآت المخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين.
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