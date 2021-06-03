حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 4-6-2021

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 4-6-2021

مهنياً: لا تتخذ أي خطوات جديدة في مجالك العملي حتى تشعر بعدم القدرة على التواصل مع الشخص الشجاع فيك.

عاطفياً: تتألق دون توقف ، لكل شيء مكان وكل شيء في مكانه ؛ إنه شعور جميل اليوم

صحياً: ساعد أصدقاءك في التغلب على أزماتهم بحيث يكون لديك الكثير من الحرية لطلب مساعدتهم لاحقًا

حظك اليوم برج الثور الجمعة 4-6-2021

مهنياً: نجاحك في مجالك العملي ، فأنت تبني أساسًا متينًا مثل الصخور التي لا يستطيع أحد تدميرها ، ويدعوك علم الفلك لمواصلة هذا العمل.

عاطفياً: دع قلبك يقرر ، امنح عقلك إجازة طويلة وامنح الشريك الفرصة للتعبير عن مشاعره

صحياً: لا تقع ضحية لاضطرابات عقلية عابرة ولا تدعهم يمتلكونك لأنها تسبب لك الكثير من المشاكل.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 4-6-2021

مهنياً: يجب أن تتجنب الأعمال غير القانونية وغير القانونية في مجالك العملي ، علم الفلك يحذرك بشدة ، لذا كن حذراً

عاطفياً: السلوك الجميل للحبيب يثيرك ويدفعك للتصرف معه بنفس الطريقة ، وتحاول السيطرة على أعصابك

صحياً: قد تشعر بالاكتئاب من حين لآخر ، وهذه مجرد مرحلة عابرة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 4-6-2021

مهنياً: لا تتحدث بغطرسة مع زملائك ، فهذه الطريقة تبعدهم عنك ، لذا ينصحك علم الفلك بالتواضع. لأنه إذا واصلت التعجرف ، يمكنك فقط إلقاء اللوم على النتائج

عاطفياً: بعض الخلافات مع الأسرة بسبب علاقتك بالحبيب. ابتعد عن المحيط

صحياً: ابق بعيداً قدر الإمكان عن الأماكن الصاخبة. أنت بحاجة إلى السلام والهدوء

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 4-6-2021

مهنياً: تتمتع بحماسة وثقة بالنفس لا مثيل لها. في يوم إيجابي ، يمكنك أن تكون مركز اهتمام زملائك ، ومدى التقدم الذي تحرزه في مشاريعك التي تعمل عليها

عاطفياً: تقابل العشاق وتفرح في دعمهم ، والأوضاع العاطفية بخير في هذا اليوم

صحياً: تجنب الانفعالات الشديدة والغضب والتصريحات المباشرة لأنها يمكن أن تضر بصحتك

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 4-6-2021

مهنياً: تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها من زملاء معينين ، لذا يُنصح بالاستفادة منها إلى أقصى حد

عاطفياً: إنجاز مهم في العلاقة مع الشريك ، وأي خطوة في هذا الاتجاه ستساعدك كثيراً

صحياً: من المعروف أنك اتخذت قرارات شجاعة في مجالاتك المهنية وفي الحياة ، فلماذا لا على الصعيد الصحي؟

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 4-6-2021

مهنياً: إذا كنت تعتقد أن وجهة نظرك صحيحة ، فلا تتردد في الدفاع عنها ، وحاول النظر إلى الأمور بمزيد من التفاؤل يا عزيزي.

عاطفياً: تشعر بسعادة هادئة دون مفاجآت ، ويتبادل الشريك معك أخلص المشاعر وأكثرها حميمية

صحياً: استبدل العشاء الدسم بعشاء خفيف من الخضار والأعشاب ، وتناول الفاكهة التي تساعد على الهضم

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 4-6-2021

مهنياً: استمع إلى حدسك ، فهذا عادل ، لا تتورط في معاملات مشبوهة ، وابتعد عن الخلافات والمواقف المحرجة.

عاطفياً: أنت في أحسن الأحوال وتعيش في وئام مع الشريك. تقدر تقابل حب حياتك لو كنت عازب

صحياً: لا ينفع الندم بعد إهمال صحتك ، ثم تصبح سجيناً للأمراض والطب.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 4-6-2021

مهنياً: تقدم أفكاراً ناجحة وبناءة في العمل ، وتشارك في المفاوضات والاجتماعات والسفر ، وتجري اتصالات مهمة تجني ثمار النجاح والتفوق.

عاطفياً: يحدث تطور غير متوقع وتثير الأحداث المفاجئة المشاعر وتتسبب في مضاعفة اهتمامك بالشريك.

صحياً: لا تتسرع في اتباع نظام غذائي والحصول على نتائج سريعة. كن صبورا

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 4-6-2021

مهنياً: إنجازات تبهر أحبائك في العمل وتضع علامات استفهام حول قدراتك التي لم يكونوا على دراية بها.

عاطفياً: حاول أن تعيش الواقع مهما كانت ظروفك وأي تأخير لن يضر بعلاقتك مع الشريك.

صحياً: التزلج جميل وإذا لم تتقنه فما عليك سوى القيام برحلة والمشي على الجليد

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 4-6-2021

مهنياً: تحتاج إلى أن تكون أكثر تفاؤلاً ، خصوصاً وأنت تدخل فترة ازدهار يتسم بالنجاح والسعادة والراحة على جميع المستويات.

عاطفياً: لا تنتظر مبادرة الشريك للتعبير عن مشاعرك ، فهذا يمنحك المزيد من الاستقرار العاطفي

صحياً: الإهمال المستمر للصحة دون محاولة تعويضها يؤدي إلى عواقب وخيمة

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 4-6-2021

مهنياً: لا تكن متهورًا في اتخاذ قرارات مهمة ، لكن عليك أن تكون أكثر حرصًا في أفعالك لضمان مستقبل أفضل.

عاطفياً: عليك أن تفعل ما عليك فعله تجاه الشريك ، خصوصاً أن هناك حقوقاً ضائعة تزعجه

صحياً: إذا كان القراء يصابون بالصداع ، فمن الأفضل أن تظهر نفسك للطبيب