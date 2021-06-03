/634499/شوقي-غريب-يكشف-موقف-محمد-صلاح-من-المشاركة-بالاولمبياد

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن فرص تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مع المنتخب في تصفيات أولمبياد طوكيو.

وقال محمد صلاح، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، ببرنامج "اللعيب"، المذاع علي قناة "أم "، إن محمد صلاح نجم كبيروهو اللاعب الوحيد الذي تم اختيارة، من بين الثلاثة اللاعبين الكبار.

علي نصير«مصطفي محمد يجب أن يسير على خطى صلاح»

وتابع: لدي خطة وأضع بها أقوي العناصر ومنهم صلاح وتريزيجيه ونجوم كثيرة مرشحة للانضمام للمنتخب وليس من ضمنهم شيكابالا، وهذا ليس تقليلا منه فهو نجم كبير وأعطي لمصر وللزمالك.

وأضاف قائلاً: إلي أنه تم مخاطبة ليفربول والقرار الأول والأخير للنادي الإنجليزي، بينما أن محمد صلاح يرغب في الأنضمام.

واختتم حديثة قائلاً : الفرار النهائي لمشاركتة يوم 30 يونيو الجاري ، وفرص انضمامه من عدمها متساوية ومن الممكن أن تتغير الأمور

قائمة المنتخب الأولومبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

وقدقرر الجهاز الفني انطلاق المعسكر اليوم وتم الاتفاق علي أن يكون المعسكر مفتوحا أيام 2 و3 و4 يونيو ثم يدخل الفريق معسكراً مغلقاً اعتبارا من السبت 5 يونيو.

موعد مباراة منتخب مصر

وقد تم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.