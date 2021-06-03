البابا تواضروس يدشن 3 مذابح فى كاتدرائية دير الأنبا توماس السائح بالخطاطبة

جدة - نرمين السيد - دشن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الآباء الأساقفة، اليوم الخميس، 3 مذابح فى كاتدرائية دير القديس الأنبا توماس السائح بالخطاطبة.





وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تم تدشين المذبح الرئيس على اسم الأنبا توماس السائح والمذبح البحرى على الشهيد مار بقطر والمذبح القبلى على اسم البطريرك ساويرس الأنطاكى.

يقع دير الأنبا توماس السائح بمنطقة الخطاطبة، وبدأ بقطعة أرض تبلغ مساحتها 220 فدانا اشتراها المتنيح الراهب القمص أبرآم الصموئيلى، ثم شراء أراضٍ أخرى لتصل المساحة الإجمالية إلى 600 فدان.



وبدأ العمل به عام 2003 إذ تم بناء سور بطول كيلومتر واحد وبارتفاع 5 أمتار، تلا ذلك بناء منطقة قلالى الرهبان عام 2005 وإحاطتها بسورٍ خاص بها لتوفير الخصوصية المطلوبة لحياة الرهبان، وهى تبعد لمسافة واحد كيلو متر عن المنطقة المخصصة لزائرى الدير.

كما تم بدء العمل بمنطقة الزائرين عام 2007 على مساحة 12 فدانا، وهى تحوى حاليًا كاتدرائية كبرى، وكنيسة على الطراز الأثرى على مساحة 400 متر مربع، وقاعة ضيافة للزائرين تسع حوالى 500 شخص.



واعترف المجمع المقدس برئاسة مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث، بالدير كامتداد لدير الأنبا توماس السائح بسوهاج، وذلك فى جلسته المنعقدة يوم 26 مايو 2009، وزاره البابا تواضروس الثانى للمرة الأولى يوم 15 مايو 2016 وتفقد مبانيه وعقد جلسة أبوية مع الرهبان وطالبى الرهبنة.

وتمت سيامة الأنبا ساويرس أسقفًا عامًا بيد البابا تواضروس الثانى يوم 25 نوفمبر 2018 وأسندت إليه مسؤولية الإشراف على الدير إلى جانب دير الأنبا موسى القوى بطريق العلمين، قبل أن يتم تجليسه أسقفًا ورئيسًا على الدير فى شهر مارس الماضى، إلى جانب دير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة، المجاور للدير.