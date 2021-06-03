نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بالدائرى وكورنيش النيل

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية سالى سعيد، إلى أن هناك هدوءً نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليها.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات منها أعلى البساتين والمرج والخصوص والكونيسة.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهية فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند شارع السودان أمام مترو الجامعة فى الاتجاه القادم من كوبرى فيصل والمتجه للدقى، كذلك الأمر أعلى وصلة المريوطية فى الطريق المتجه للصحراوى.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات عند كوبرى الحدائق القادم من الوايلى والمتجه لمحور الفنجرى، كما ظهرت بعض الكثافات عند كوبرى المطرية المتجه للكابلات ومصر الجديدة، كذلك الأمر عند كورنيش النيل فى الطريق القادم من الساحل والمتجه للتحرير.