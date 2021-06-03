صحف القاهرة تبرز قرار السيسى التاريخى بتعيين المرأة بالنيابة ومجلس الدولة 

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيسى يقرر: بدء عمل المرأة بمجلس الدولة والنيابة لعامة أكتوبر المقبل"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية عقد اجتماعًا، صباح أمس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس.

وصرح المتحدث باسم الرئاسى بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصرى العريق، وشملت القرارات بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1/ 10 / 2021، واعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري، وتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة فى الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).

وعنونت "الأهرام" "الرئيس يشكر قضاة وموظفى إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة"، حيث أفادت الصحيفة بأن الرئيس السيسى وجه الشكر لقضاة وموظفى إدارة تنفيذ الأحكام فى محكمة جنوب القاهرة لجهودهم فى ضبط إحدى القضايا الهامة التى سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الأربعاء، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

ووجه الرئيس السيسى فى هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضى.

كما عرض المستشار عمر مروان مستجدات تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر فى تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد، حيث وجه الرئيس فى تعزيز تطبيق الربط الإلكترونى للمحاكم على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، وبما يتواكب كذلك مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية"، حيث استعرض وزير العدل فى هذا الإطار أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، سواء من حيث رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية فى جميع المحافظات، فضلاً عن الاطلاع على تجربة إنشاء محكمة شمال دمنهور الابتدائية بنظام المبانى سابقة التجهيز، أو من ناحية تطوير الجانب التقنى.

وتحت عنوان "البرلمان العربى يمنح الرئيس "وسام القائد" لدوره فى خدمة قضايا الأمة"، ذكرت الأهرام أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن صون الأمن القومى العربى يعد عماداً أساسياً للحفاظ على حقوق الإنسان، خاصةً من خلال العلاقات القومية الممتدة وجسور التواصل بين كافة الأمة العربية، حيث أن المساس بالدول الوطنية يؤدى إلى التفكك والدمار وانتهاك الحقوق الأساسية للشعوب، والأجيال المستقبلية التى تتأثر من الظروف القاسية من عدم الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم عادل العسومى، رئيس البرلمان العربى وعضو مجلس النواب البحرينى، بحضور الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، و سامح شكرى وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمى بأن اللقاء شهد منح الرئيس "وسام القائد"، والذى يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربى للملوك ورؤساء الدول، وذلك تقديراً لجهوده الحثيثة والمنعكسة فى تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة فى خدمة جميع القضايا الأمة العربية، وآخرها التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، والذى ساهم فى الحد من الخسائر البشرية والمادية بقطاع غزة، ومن ناحيةٍ أخرى على صعيد مسيرة التنمية والبناء فى مصر، والتى حققت إنجازات غير مسبوقة شملت كافة نواحى الحياة فى الدولة لتقدم مصر للعالم نموذج تنموى عربى بقيادة الرئيس السيسى.

وتحت عنوان "ﻗﺒﻮﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ فى ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﺮﻯ"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮلى رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، وافق أﻣﺲ الأربعاء، ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎت المواطنين ﻟﻠﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻰ اﻟﺮﻳﻒ واﻻﻋﺘﺪاد بمقدار المخالفة وفقًا لما تقدم به المواﻃﻦ، وذﻟﻚ ﺗﻴﺴﻴﺮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻰ إﻃﺎر المبادرة الرئاسية "ﺣﻴﺎة ﻛﺮيمة" ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮﻳﻒ المصرى وﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻮﺻﻴﻞ المرافق ﻟﻬﻢ.

وأﺷﺎر المجلس إﻟﻰ أن هذه الموافقة ﻻ ﺗﺴﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ أراﺿﻰ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ وأن ﻳﻮﻗﻊ المتقدم ﻟﻠﺘﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄﻧﻪ إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﺗﻘﺪم بمستندات ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ الحقيقة ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ المخالف ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ تجاه المخالف.

وﻗﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺣﻞ مشكلة أكثر من 1.6 ﻣﻠﻴﻮن أﺳﺮة من المتقدمين ﻟﻠﺘﺼﺎﻟﺢ، وثميل 61% من المتقدمين.

وتحت عنوان "الحكومة: تطبيق إجراءات كورونا بحسم"، ذكرت صحيفة الأخبار أن رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء أكد ﻋﻠﻰ المضى قدمًا ﻓﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮارات الجديدة لمواﺟﻬﺔ أزمة كورونا، واﻟﺘﻰ ﺑﺪأ ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ منذ اﻷﻣﺲ، بمنتهى الحسم، ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف الحفاظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ وﺻﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ المواطنين، وأﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻐﺮاﻣﺎت وﻗﺮارات اﻟﻐﻠﻖ المقررة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر، ﻓﻰ ﺣﻖ المحال والمولات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، والمقاهى واﻟﻜﺎﻓﻴﻬﺎت، والمطﺎﻋﻢ، اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم بمواعيد اﻟﻐﻠﻖ الجديدة أو اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل الجمهور.

ودﻋﺎ ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ المواطنين إﻟﻰ الحرص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺿﺪ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ فى أسرع وقت، موجهًا بتكثيف العمل فى ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ لحصول أكبر عدد ممكن من المواطنين على اللقاح، لافتاً إلى حرص الدولة على التوسع فى مراكز تقديم خدمات التطعيم للمواطنين فى أنحاء الجمهورية، ورفع قدرتها لاستيعاب المزيد من المواطنين الراغبين فى تحصين أنفسهم وحماية المجتمع بكل إيجابية من خطر فيروس كورونا.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدل الإصابات الأسبوعى على مستوى محافظات الجمهورية شهد انخفاضاً فى أعداد الإصابات بالفيروس التى تم تسجيلها، وتزامن ذلك مع ما تم رصده على المستوى العالمى من انخفاض الإصابات أيضا، مجددة التأكيد على أهمية الاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع الفيروس؛ سعياً لتخفيض عدد المصابين بهذا الفيروس والحد من انتشاره.

وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الداخلية: عمليات «نوعية» لضرب أوكار «المخلفات الخطرة»"، ذكرت صحيفة الجمهورية أن وزارة الداخلية أعلنت أمس الأربعاء عن شن عدة حملات «نوعية» استهدفت الحفاظ على «الصحة العامة» وضرب أوكار «المخلفات الخطرة» بالإضافة إلى الحفاظ على نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وكذلك الحفاظ على الثروة الزراعية والثروة السمكية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحملات قامت بها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية فى عدد من المحافظات من بين القضايا التى تم ضبطها خلال هذه الحملات النوعية، خمسة مصانع للمواد الغذائية ثلاثة منها بدون ترخيص، بداخلها 17 طناً من المواد الغذائية مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.

وتحت عنوان "مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة الاتصالات"، أفادت صحيفة الجمهورية أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا مع د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة.

واستعرض د. طلعت الموقف التنفيذى لمنظومة التحول الرقمى فى المجالات المختلفة، وأشار إلى أن عدد المشتركين على منصة مصر الرقمية وصل إلى 2.2 مليون مواطن مقابل 1.8 مليون مواطن حتى منتصف أبريل الماضى وبلغ عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة حتى الآن 3.2 مليون طلب للحصول على الخدمات الجماهيرية.

وتحت عنوان "مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد المصري: تراجع التضخم إلى 4.4٪.. وزيادة الصادرات"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الــوزراء، استعرضت تقريراً حول أداء الاقتصاد المصرى والذى أكد استمرار الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدلات نمو إيجابية ومتزايدة خلال الربع الثالث من العام 2020- 2021 بلغ 2.9%، ليسجل متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة 1.9٪، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالى ليتراوح ما بين 5.2 و5.5%.

وأوضحت الوزيرة أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حافظت على معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام الحالى رغم أزمة «كورونا»، وعلى رأسها الاتصالات والتشييد والبناء، بالإضافة إلى القطاعات المتعلقة بالنقل والتخزين والزراعة والصحة والتعليم، كما تراجع الانكماش فى الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً بأزمة كورونا مثل السياحة والصناعات التحويلية وقناة السويس.

وذكرت صحيفة "المصرى اليوم" تحت عنوان "روسيا تعلن استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة"، أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت استئناف الرحلات الجوية العارضة إلى منتجعات مصر هذا الصيف، وكانت الحكومة الروسية أعلنت عن استئناف حركة الطيران مع 9 دول فى شهر يونيو، بينها دولتان عربيتان.

وناقش الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى، خلال زيارة تفقدية لمطارى شرم الشيخ والغردقة، اجتماعًا بالوفد الأمنى الروسى والمتواجد حاليًا بالمطارين، جميع الإجراءات الأمنية المطبقة فى جميع مراحل السفر والوصول وإجراءات تأمين الركاب والحقائب وغيرها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الوزارة لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفى صحيفة "الوطن"، وتحت عنوان "المالية: توفير أكثر من 600 مليار جنيه لتطوير الريف"، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المحافظات، على نحو يُسهم فى الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، سيتوفر أكثر من 600 مليار جنيه، لتنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصري، خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات المقبلة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 75 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمشروعات «حياة كريمة» بالقرى.

وأشار الوزير إلى أهمية المشروع القومى بتطوير الريف المصرى، الذى يجرى تنفيذه حاليًا، باعتباره الأضخم فى العالم، من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التى تتجاوز نصف سكان مصر، بالسعى إلى تحسين حياتهم اقتصاديًا واجتماعيًا وخدميًا، موجهًا مصلحة الخزانة وسك العملة بـ«سك» هذا المشروع القومى على العملات المعدنية المساعدة «الفكة» تحت شعار «حياة كريمة»، بما يسهم فى توثيقه ضمن المشروعات القومية والتنموية غير المسبوقة التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.