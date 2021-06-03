قرار جمهورى بإقرار الاتفاق مع الإمارات بشأن منع الازدواج والتهرب الضريبى

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رقم 558 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقع فى أبو ظبى بتاريخ 14 نوفمبر 2019.





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