”الهجرة” تنظم 40 دورة تدريبية لشباب محافظتي الفيوم وبني سويف للتوعية بمخاطر...

في إطار جهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، تم تنفيذ 40 دورة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الأمنة بمحافظتي الفيوم وبني سويف، بواقع عدد 20 دورة تدريبية في كل محافظة لتوعية الشباب والأسر من الفئات العمرية 18 إلى 45 سنة، وذلك في مقر قصور الثقافة بمحافظتي الفيوم وبني سويف.

ويأتي تنفيذ دورات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، مع ‏المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية‎.

وتتم الدورات في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" مع حرص وزارة الهجرة على التأكيد لكافة الجهات الشريكة على الالتزام بالتدابير الاحترازية واجبة الاتباع للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، صرح وائل فراج مدير عام إدارة متابعة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، بأن الدورات التدريبية تعد جزءًا رئيسيًا في عملية التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، خاصة وأنها تستهدف فئات عمرية مختلفة ومؤثرة بالمجتمع، وجاء الاهتمام بهذه الشريحة العمرية من 18 إلى 45 سنة، وفق دراسات عدة تؤكد ارتباطهم المباشر بظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكد فراج أن المشاركين بالدورات التدريبية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن مبادرة "مراكب النجاة"، يمثلون أداة قوية من أدوات وزارة الهجرة لتحقيق أهداف المبادرة، من خلال التأثير في محيطهم ونقل ما تلقوه من تدريب وتوعية لذويهم وأقاربهم، حتى تصل المبادرة مختلف الفئات المستهدفة.

وتم خلال الندوات عرض رسائل الحملة، وفتح المناقشات مع الحضور مع استعراض البدائل الآمنة والفرص المتاحة للهجرة الشرعية، والتأكيد على دور المرأة المصرية الهام في توعية أفراد أسرتها بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وريادة الأعمال والفرص التدريبية المتاحة للشباب وكذلك فرص العمل المتاحة في المشروعات القومية المصرية.

يذكر أن الدورات التدريبية اعتمدت على منهج تفاعلي يقوم على مشاركة المتدربين في أنشطة جماعية شملت التعريف بمفهوم الهجرة غير الشرعية، والإشارة للدوافع الجاذبة للهجرة بصورة غير شرعية، كما استندت على تجارب حقيقية لأناس خاضوا هذه التجربة الصعبة واستعراض ما تعرضوا له من مخاطر عديدة نتيجة ذلك.