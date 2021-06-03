السيسى يصدق على اتفاق بين مصر والإمارات بشأن تجنب الازدواج الضريبى

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 588 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب علي الدخل والموقع في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019.
ويهدف الاتفاق- الذي كان قد وافق وافق عليه مجلس النواب- إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة لضرائب الدخل التي يشملها بغرض تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدولتين.
ويطبق الاتفاق على الأشخاص المُقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وذلك في ما يتعلق بضرائب الدخل التي تُفرض بواسطة إحدى الدولتين أو أحد أقسامهما السياسية أو أحد سلطاتهما المحلية بغض النظر عن طريقة فرضها.
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