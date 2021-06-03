الصحة: توفير قوافل طبية لتطعيم كبار السن أمام البريد من يوم 1 لـ10 شهريا

أكدت وزارة الصحة والسكان أن العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بتطعيم أصحاب المعاشات وكبار السن ضد فيروس كورونا والتى تقوم بالتمركز أمام مكاتب البريد ومقار صرف المعاشات والتأمينات بجميع المحافظات ستؤدى مهامها فى الفترة من 1 إلى 10 من كل شهر تيسيرًا على المواطنين كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن العيادات المتنقلة مزودة بمدخلي بيانات لتسجيل أصحاب المعاشات على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح، فضلاً عن توافر كافة سبل الدعم اللوجيستى اللازم لإجراءات عملية التطعيم وتشمل (صندوق حفظ اللقاح، نماذج الموافقة المستنيرة، كارت المتابعة للحصول على الجرعة الثانية)، بالإضافة إلى أجهزة قياس الضغط والسكر لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين قبل تلقي اللقاح، موضحًا أن التطعيم بالقوافل الطبية يتم من خلال فرق طبية مدربة على تلقي المواطنين للقاحات.

يذكر أنه تم تخصيص أكثر من 400 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية لتلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد، وتناشد الوزارة المواطنين التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا، خاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.