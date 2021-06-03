/634500/شوقي-غريب-يحسم-موقف-إمام-عاشور-من-الانضمام-للمنتخب-الأوليمبي

كشف مسئولو منتخب مصر الأوليمبي، عن أسباب ضم إمام عاشور لاعب الزمالك لمعسكر الفريق المقام بعد انتهاء الإيقاف عنه من قبل اتحاد الكرة ومشاركته مع نادي الزمالك في المباراة الأخيرة أمام الجونة وبالتالي تقرر استدعاءه ،وأنه في حالة كان اللاعب موقوفا كان سيتم استبعاده من المعسكر الحالي.

وكانت لجنة الانضباط أعلنت ايقاف إمام عاشور 12 مباراة بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك مواليد 99، بينما رفضت لجنة التظلمات تخفيض العقوبة.

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وانطلق أمس الأربعاء معسكر منتخب مصر الاوليمبي استعداداً لاوليمبياد طوكيو 2021 المقرر لها يوليو المقبل ، على أن يكون المعسكر مفتوح لمدة 48 ساعة ،على أن يدخل الفريق معسكراً مغلقاً يوم السبت.

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو التي تنطلق 22 يوليو المقبل.

قائمة المنتخب الأولومبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

وقدقرر الجهاز الفني انطلاق المعسكر اليوم وتم الاتفاق علي أن يكون المعسكر مفتوحا أيام 2 و3 و4 يونيو ثم يدخل الفريق معسكراً مغلقاً اعتبارا من السبت 5 يونيو.

موعد مباراة منتخب مصر

وقد تم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.