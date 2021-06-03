/634501/موعد-مباراة-الأهلي-والشرق-للتأمين-القنوات-الناقلة

يدخل النادي الأهلي اليوم الخميس مباراته الودية أمام فريق الشرق للتأمين، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، علي ملعب التتش بالجزيره، استعداداً لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

القنوات الناقلة

وتذاع المباراة عبر قناة النادي عن نقل فعاليات وأحداث مباراة الأهلي والشرق للتأمين.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف

خط الوسط: ديانج - السولية

خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف.

ومن ناحيه اخري يخوض النادي الأهلي لكرة القدم مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

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وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

والجدير بالذكر أن كان من المقرر إقامته مباراة الأهلي أمام فريق إنبي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن أعلن اتحاد الكرة تأجيل اللقاء.

واستأنف الأهلي تدريباته بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من قطر، والتي استمرت لمدة يومين.

مواعيد الأهلي القادمة

تقام مباراة الأياب بين النادي الأهلي والترجي التونسي يوم 6/26 الجاري في الدوري النصف النهائي، والمقرر إقامته الساعة التاسعة مساءً، وتذاع المباراة عبر قنوات بي أون سبورت.

يدخل المارد الأحمر مباراته امام فريق مصر المقاصة يوم 6/29 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تقام مباراة الأهلي أمام فريق بيراميدز يوم 7/2 في تمام الاعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يدخل فريق الأهلي مباراته أمام فريق سموحة يوم 7/6 في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.