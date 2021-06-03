دوت الخليج يكشف حقيقة انتقال «دودو» لصفوف النادي الأهلي

/634502/تحيا-مصر-يكشف-حقيقة-انتقال-دودو-لصفوف-النادي-الأهلي

شهدت الساعات القليلة الماضية أنباء على ضم النادي الأهلي للبرازيلي دودو بداية من الموسم المقبل ضمن الإنتقالات الصيفية ، يأتي هذا في ظل رغبة المارد الأحمر في الحصول على خدمات مهاجم من عيار ثقيل قادر على قيادة خط هجوم الفريق الأحمر.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج حقيقة عرض ضم اللاعب دودو لخط هجوم المارد الأحمر خلال الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد أن أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء ضم لاعب يقود خط الهجوم بدلا من والتر بواليا الغير موفق.

الأهلي يوضح عرض ضم دودو لصفوف الفريق

وعلم دوت الخليج من مصدر داخل النادي الأهلي ان عروض ضم ديدو لاعب الدحيل القطري لصفوف النادي الأهلي هي إجتهادات صحفية ولم يتقدم النادي بعرض لضم لاعب الفريق القطري خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأكد أن اللاعب قد يكون معروض على لجنة التخطيط من جانب شركات التسويق أو بعض وكلاء اللاعبين لكن النادي الأهلي لم يناقش فكرة ضمه من الأساس ، واللاعب يرتبط اسمه في الوقت الحالي للإنضمام لصفوف الهلال السعودي.

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراة ودية أمام التأمين في تمام الخامسة من مساء اليوم على ملعب مختار التتش استعداد لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف

خط الوسط: ديانج - السولية

خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.