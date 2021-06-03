الأهلي يفرض حظراً إعلامياً على لاعبيه قبل صدام الترجي التونسي

/634503/الأهلي-يفرض-حظرا-إعلاميا-على-لاعبيه-قبل-صدام-الترجي-التونسي

شددسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، عن منع لاعبي الفريق من الظهور في كافة وسائل الإعلام، إلى حين الانتهاء من مباراتي الذهاب والعودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار عبد الحفيظ للمزيد من التركيز والاستعداد الجيد لمباراتي الترجي التونسي، يومي 19 و26 يونيو الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا.

وحرص عبد الحفيظ ابعاد الضغوطات علي بعثة الفريق، ووضع التركيز في المباريات المقبلة، لحسم بطاقة التأهل، حيث يرغب المارد الأحمر بحصد بطولة إفريقيا مثل النسخة الماضية.

لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

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ومن ناحيه، اخري قد أكد أنه بدأ في الترتيبات الخاصة بالسفر إلي تونس من أجل مباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا”.

والجدير بالذكر أن كان من المقرر إقامته مباراة الأهلي أمام فريق إنبي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن أعلن اتحاد الكرة تأجيل اللقاء.

واستأنف الأهلي تدريباته بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من قطر، والتي استمرت لمدة يومين.

مواعيد الأهلي القادمة

تقام مباراة الأياب بين النادي الأهلي والترجي التونسي يوم 6/26 الجاري في الدوري النصف النهائي، والمقرر إقامته الساعة التاسعة مساءً، وتذاع المباراة عبر قنوات بي أون سبورت.

يدخل المارد الأحمر مباراته امام فريق مصر المقاصة يوم 6/29 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تقام مباراة الأهلي أمام فريق بيراميدز يوم 7/2 في تمام الاعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يدخل فريق الأهلي مباراته أمام فريق سموحة يوم 7/6 في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ومن ناحيه اخري وجه محمود الخطيب رئيس الأهلي تهنئة علي الفوز ببطولة الدوري لرجال طائرة القلعة الحمراء، مؤكد أن يحمل اللاعبين والجهاز الفني مسئولية ‏كبيرة تجاه ناديهم في المرحلة القادمة، لتحقيق النتائج التي تليق بالأهلي ‏وطموحات جماهيره، وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف ‏وتركيز مستمر، مؤكد أنه يثق في رجال الأهلي والأخلاص الذي تم تقديمه خلال الفترة السابقة، ‏وعلى الاستمرار في الطريق الصحيح وتحقيق المزيد من البطولات والانتصارات.

بينما حرص العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ومحمد الدماطى عضو مجلس الإدارة على مؤازرة الفريق الأحمر .