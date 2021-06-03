الموعد والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية لمنتخبات العالم

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تشهد الساحة الرياضية العالمية اليوم الخميس 3/6/2021 العديد من المباريات خلال منافسات اليوم لعل أهمها مواجهات التوقف الدولي، ويتسعرض دوت الخليج أهم مباريات اليوم.

مواعيد المباريات الدولية والقنوات الناقلة

سويسرا ضد ليشتنشتاين وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 6 مساءً وتبث المواجهة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

أندورا ضد أيرلندا وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 6 مساء وتبث المواجهة على قناة beIN Sports 2 HD Premium

تركيا ضد مولدوفا وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 7 مساءً وتبث المواجهة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

أوكرانيا ضد أيرلندا الشمالية وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 8 مساءً beIN Sports 2 HD وتبث المواجهة على قناة Premium

بلجيكا ضد اليونان وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 8.45 مساءً beIN Sports 1 HD Premium

الجزائر ضد موريتانيا وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 9.45 مساءً

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 والقنوات الناقل

بوليفيا ضد فنزويلا وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 10 مساءً وتبث المواجهة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

كوريا الجنوبية ضد تركمستان وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 1 ظهراً

بنجلاديش ضد أفغانستان وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 4 عصراً

إيران ضد هونج كونج وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 4.30 عصراً

النيبال ضد تايبيه وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 6 مساءً

البحرين ضد كبموديا وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 6.30 مساءً

تايلاند ضد إندونيسيا وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 6.45 مساءً

الإمارات ضد ماليزيا وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 6.45 مساءً

الهند ضد قطر وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 7 مساءً

فلسطين ضد سنغافورة وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 8 مساءً

أستراليا ضد الكويت وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 9 مساءً

مواعيد بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً والقنوات الناقلة

هولندا ضد ألمانيا وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 6 مساءً وتبث المواجهة على قناة beIN Sports HD 1

إسبانيا ضد البرتغال وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 9 مساءً وتبث المواجهة على قناة beIN Sports HD 1