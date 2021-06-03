أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 3 يونيو 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تُسير شركة مصر للطيران 62 رحلة جوية داخلية وخارجية تقل على متنها 5107 ركاب؛ فضلاً عن 4 رحلات شحن جوى.

القاهرة

يعقد المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب ندوة "ويبينار" علمى عبر الإنترنت، لتوضيح الحقائق العلمية حول مرض الفطر الأسود، والعلاقة بين فيروس كورونا المستجد، وزيادة عدد الحالات المصابة به.

القاهرة

تنطلق بطولة كأس العالم للجمباز الفنى "رجال" و"أنسات" والتى تستضيفها مصر حتى 7 يونيو الجارى بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولى، بمشاركة 16 دولة، هم: أذربيجان وتشيلى وكرواتيا وقبرص والمجر والأردن وليتوانيا والمغرب وماليزيا ورومانيا وجنوب أفريقيا وصربيا وسوريا وتركيا وأوكرانيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

القاهرة

يخوض النادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى، مباراة ودية أمام فريق الشرق للتأمين على ملعب "مختار التتش"، بمقر النادى الأهلى فى الجزيرة، وذلك ضمن تحضيرات الأهلى لخوض مباراتى الترجى التونسى فى الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

تونس

يجرى الرئيس التونسى قيس سعيد زيارة رسمية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل تستمر يومين للمشاركة فى أعمال القمة الثانية "تونس - الاتحاد الأوروبى".

أديس أبابا

يعقد الاتحاد الإفريقى الدورة العادية الثالثة للجان الفنية المتخصصة بشأن النقل والبنية التحتية والطاقة على المستوى الوزارى لتقييم تنفيذ الأنشطة والمشروعات فى قطاعى البنية التحتية والطاقة والاتفاق على تدخلات محددة للاستمرار فى تحقيق المستهدفات القارية.

أثينا

تبدأ السلطات اليونانية تطعيم اللاجئين فى جزر ليسبوس وساموس وخيوس ضد فيروس كورونا المستجد.