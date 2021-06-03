التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بسرعة نفاذ عقود منظومة المخلفات

جدة - نرمين السيد - وأكد شعراوى حرصه على عقد هذا الاجتماع فى إطار اللقاءات الدورية، التى ستعقدها الوزارة لمتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بـ18 حيا بالمنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة والتى تم توقيعها مع الشركين خلال شهر مايو 2021.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك توجيهات لرئيس الجمهورية بسرعة دخول تلك العقود حيز التنفيذ على أرض الواقع وتحقيق نتائج سريعة يشعر بها المواطن بوجود تحسين فى مستوى النظافة، لذلك ليس لدينا رفاهية فى الوقت.



وأشار شعراوى إلى حرص الحكومة على تحفيز ودعم القطاع الخاصة فى المنظومة الجديدة للمخلفات، وإلتزامها ببنود العقود التى تم توقيعها خصوصا ما يخص الجوانب المالية، مشيرا إلى أن الدولة تنتظر أن تقدم تلك الشركات الأعمال المتفق عليها بالشكل والجودة المطلوبة لتحصل على رضا المواطنين فى الأحياء التى ستعمل بها وإعطاء صورة جديدة وإيجابية عن شركات القطاع الخاص المصرية العاملة فى هذا المجال.

وتابع شعراوى: "نتمنى تكونوا عند حسن ظننا جميعا وكلنا فريق واحد وهدفنا جميعا نجاحكم وتذليل أى معوقات وتعظيم الإيجابيات لإعادة الوجه الحضارى والجمالى للقاهرة من جديد.

وأكد وزير التنمية المحلية أن هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة ستقوم بأعمال النظافة فى المنطقتين الشمالية والجنوبية عبر المعدات والعاملين التابعة لها، وسيكون هناك منافسة بين الهيئة وبين الشركتين فى مستوى النظافة وإحساس المواطن بالتغيير والرضا عن الأداء، وطالب شعراوى من هيئة النظافة بضرورة تعظيم الاستفادة من كافة الكوادر البشرية الموجودة.

وأوضح محمود شعراوى أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة التعاقد مع إحدى الشركات للقيام بعمليات الرقابة والمتابعة بكل شفافية على الخدمات التى ستقدمها الشركات.

ومن جانبه أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة قطعت مشوار كبير وخطوة مهمة فى ملف منظومة النظافة بالعاصمة عبر توقيع العقود، لافتا إلى وجود اهتمام كبير من القيادة السياسية لمنظومة النظافة بالقاهرة خاصة مع الجولات التفقدية الأسبوعية التى يقوم بها لمختلف مناطق القاهرة.

وأشار عبدالعال إلى أهمية أن يشعر المواطن بوجود تحسن وتأثير إيجابى فى مستوى النظافة بعد توقيع تلك العقود فلابد من التحرك السريع فى هذا الشأن خلال الفترة الحالية.



وشدد محافظ القاهرة على دعم المحافظة وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لجهود الشركتين لأننا جميعا شركاء فى تنفيذ مهمة وطنية لخدمة المواطن المصرى.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيسا الشركتين كل الإجراءات والخطوات التى تم القيام بها منذ توقيع العقود والخطط التشغيلية وخطط شراء بعض المعدات الجديدة ومعاينة مواعيد استلام الأحياء والنمط الجديد للعمالة والكوادر الفنية التى تم الإعلان للتعاقد معها بمواصفات وشروط محددة، كما أبدت الشركات استعدادها الكامل للتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة لإنجاح المنظومة الجديدة وتغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين فيما يخص هذا الملف وإعطاء صورة جيدة عن الشركات المصرية، مؤكدين على وجود روح جديدة لدى الدولة المصرية بكافة وزارتها ومؤسساتها للتعاون والنجاح.

كما قدمت الشركات الشكر لوزير التنمية المحلية والقيادة السياسية ورئيس الوزراء وكل الوزرات المعنية بالمنظومة على الدعم الذى يتم تقديمه للشركات والثقة الكبيرة فى التعاقد معها وتعهدوا ببذل أقصى الجهود ليشعر المواطن بتغيير فى مستوى النظافة.