«إيتيدا» تتعاون مع جامعتى قناة السويس وأسوان لتطوير مهارات طلاب الجامعات

جدة - نرمين السيد - عقدت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" اجتماعًا مع جامعة قناة السويس وجامعة أسوان، لمناقشة سبل تعظيم استفادة طلاب الجامعات من المبادرات والبرامج التنموية، التى تنفذها الهيئة واستكشاف فرص التعاون فى مجالات ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجى بين الهيئة والباحثين بالجامعات المصرية.





وخلال الاجتماع مع رؤساء الجامعات تم استعراض برامج الهيئة ومبادراتها المعنية بتطوير مهارات طلاب الجامعات من خلال تدريب الشباب على التكنولوجيات الحديثة والأكثر طلبًا فى سوق العمل، مثل مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل" ومبادرة "مستقبلنا رقمى" وذلك فى إطار اهتمام الهيئة ببناء القدرات الرقمية للشباب المصرى فى مجالات العمل الحُر والعمل عن بُعد.

وتعمل الهيئة حاليًا على تنفيذ استراتيجية لتطوير القدرات والمهارات اللغوية لطلاب الجامعات ومساعدتهم على إتقان اللغات الأكثر طلبًا بسوق عمل خدمات مراكز الاتصالات الدولية وخدمات الدعم الفنى وعلى رأسها اللغات الألمانية والفرنسية والإنجليزية. وبدأت الهيئة بالفعل فى تنفيذ نسخة تجريبية بجامعة جنوب الوادى لتدريب 100 شاب على اللغة الألمانية، بالتعاون مع معهد "جوته".

وجرت أيضًا مناقشة سبل تشجيع الطلاب على العمل الابتكارى والمشروعات الريادية فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، حيث تتطلع الهيئة أن تصبح الجامعات المصرية بيئة خصبة للشركات الناشئة المبتكرة، على غرار الجامعات المرموقة والناجحة فى تطبيق هذا النموذج.

وتشارك الهيئة بقوة فى مبادرة لنشر مراكز الإبداع التكنولوجى بالجامعات المصرية، كما تقوم بتنفيذ مبادرة التعاون بين الشركات والجهات البحثية بهدف دعم التعاون البحثى بين الجهات الأكاديمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير منتجات مبتكرة تخدم احتياجات الصناعة والمجتمع.