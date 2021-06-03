الأهلى يسافر إلى تونس بطائرة خاصة لملاقاة الترجي بنصف نهائي إفريقيا

استقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى تونس بطائرة خاصة، كما هو المتعارف قبل السفريات التي يخوضها الفريق الأحمر خارج الديار منذ بداية الموسم الحالي، لتجنيب اللاعبين مشقة السفر والإرهاق التي تصاحبهم بسبب طول رحلات السفر داخل قارة إفريقيا.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في السفر إلى تونس قبل موعد المباراة بـ4 أو 5 أيام للتعود على الأجواء في تونس والتأقلم على حالة الطقس هناك قبل المباراة التي تجمعهما يوم السبت الموافق 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لرغبة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني في تحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض لقاء الإياب بالقاهرة يوم 26 يونيو.

وتتواصل إدارة النادي الأهلي مع مسئولي وزارة الصحة لمنح لاعبي الفريق الأحمر لقاح كورونا خلال الأيام القادمة، مع أول فترة راحة يحصل عليها اللاعبين قبل استئناف التحضيرات لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري.

ويخطط الجهاز الفني للأهلي لمنح لاعبيه راحة جديدة خلال الفترة القادمة، قبل استئناف التدريبات الجماعية لمواجهة الترجي، وهي الفترة التي يحاول مسئولي القلعة الحمراء استغلالها في تطعيم اللاعبين بلقاح كورنا، بالتنسيق مع وزارة الصحة.