/634505/لمنع-التهرب-من-الضرائب-الرئيس-السيسي-يصدق-على-اتفاق-بين-مصر-والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 588 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.
التهرب من الضرائب
ويأتي الاتفاتق بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب علي الدخل والموقع في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019.
تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل
ويهدف الاتفاق الذي كان قد وافق وافق عليه مجلس النواب، إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة لضرائب الدخل التي يشملها بغرض تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدولتين.
على من يطبق القرار؟
ويطبق الاتفاق على الأشخاص المُقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وذلك في ما يتعلق بضرائب الدخل التي تُفرض بواسطة إحدى الدولتين أو أحد أقسامهما السياسية أو أحد سلطاتهما المحلية بغض النظر عن طريقة فرضها.
قرار جمهوري بتعيين الدرندلى نائباً لرئيس جامعة الزقازيق
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً بتعيين الدكتور خالد على الدرندلى، نائباً لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث .
من جانبه قدم الدكتورعثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق التهنئة للدكتور خالد الدرندلى، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد لتحقيق التقدم والرياده للجامعة فى قطاع الدراسات العليا والبحوث وتحقيق مراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية.
كما قدم رئيس الجامعة الشكر للدكتورة مرفت عسكر، على ما قدمته للجامعة خلال فترة إشرافها على قطاع الدراسات العليا والبحوث، حيث شهدت الجامعة طفرة في البرامج الجديدة وفى النشر الدولى للبحوث العلمية.
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