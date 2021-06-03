/634511/موجه-الحر-في-انكسار-تعرف-على-درجات-الحرارة-والظواهر-الجوية

توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس انخفاضا فى درجات الحرارة.

ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الخميس يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 5 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.

والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة.

ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة.

وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة.

وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

وبالنسبة ليوم الجمعة والظواهر الجوية:

نشاط الرياح سيكون على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوب غرب البلاد.

كما يشهد اضطرابا فى الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (من 60 إلى 70 كم فى الساعة، وارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار).

ويوم السبت 5 يونيو:

نشاط الرياح سيكون على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، واضطراب الملاحة البحرية، على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (من 60 إلى 70 كم فى الساعة، وارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار.

طقس الخليج في السعودية والامارات

تشهد منطقة الخليج تباين في درجات الحرارة، حيث تشهد المملكة العربية السعودية سماء غائمة وطقس رطب بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئياً ورياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق ( الشرقية ، الرياض ، نجران ).

طقس رطب في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا – صحو إلى غائم جزئيا – يكون حارا نهارا.