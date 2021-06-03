/634515/ننشر-أسعار-الذهب-في-مصر-والأردن-اليوم-الخميس

سجل سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، صباح اليوم الخميس، 3 يونيو، تراجعا لينخفض من أعلى مستوى حققه حيث انخفض السعر بمقدار مابين جنيه وجنيهان فقط.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن أسعار الذهب كالتالي:

عيار 24 قيراطا 932 جنيه.

21 قيراطًا الأكثر تراوح مابين 814 جنيها وحتى 816 جنيها. 18 قيراطًا يساوي 700 جنيه.

الجنيه الذهب يساوي 6528 جنيها

أسعار الذهب العالمي:

تراجع سعر الذهب عالميا بشكل ملحوظ فى بداية التعاملات الصباحية ولكنه يشهد تذبذب صعودا وهبوطا حول أعلى مستوى له منذ 5 سنوات والذى حققه منذ أيام قليله.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الأسيوية صباح اليوم، بنسبة 0.13%.

وانخفض فى التعاملات الفورية بمقدار من 3 إلى 4 دولارا، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.04% .

أسباب تراجع الذهب:

يرجع تراجع الذهب هذا الصباح بسبب انتظاره بيانات هامة من الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والتى سيعلن عنها اليوم حول الاقتصاد الأمريكى ومستقبل الفائدة وتوقعات الاقتصاد خلال الفترة القادمة .

أسعار الذهب في الأردن:

كما وصل سعر الذهب عيار 24 في الأردن اليوم لـ 45,60 دينار أردني للبيع، و 42,50 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب عيار 21 فبلغ 38,60 دينار أردني للبيع، و 37,10 دينار اردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في الأردن اليوم 34,60 دينار أردني للبيع، و 31,60 دينار أردني للشراء.