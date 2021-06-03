/634507/بعد-منح-الرئيس-وسام-القائد-أحمد-مهنى-مصر-كانت-ولا-تزال-خط-الدفاع-الاول-في-المنطقة

تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، لمنحه وسام القائد من قبل البرلمان العربى؛ تقديرا لجهوده فى لم الشمل العربى.

أحمد مهنى: الرئيس السيسي يستحق هذا الوسام

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أحمد مهني، على أن الرئيس السيسي يستحق هذا الوسام نظرا لما قدمته مصر للعالم خلال السنوات الماضية ، حيث انها كانت خط الدفاع الأول عن المنطقة، بالاضافه إلى انه استطاع أن يضع مصر والأمة العربية على الطريق الصحيح.

أحمد مهنى: الجميع يشعر بالفخر لمنح الرئيس هذا الوسام

واشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن جميع المصريين يشعرون بالفخر لمنح الرئيس هذا الوسام من البرلمان العربي الذي يمثل مؤسسة برلمانية عن الشعوب العربية، وهو ما يدل على عودة الدور الريادي لمصر في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، ونتيجة لنجاحات مصر المشهودة في السياسية الخارجية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد حصل على وسام القائد من رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، وذلك تقديرًا لمجهوداتهم التنموية ودورة الكبير والمحوري فى الشرق الأوسط، ونجاح مساعيه فى وقف إطلاق النار بين المقاومة فى فلسطين وقوات الاحتلال.