/634509/هالة-أبو-السعد-تولى-المرأة-العمل-في-النيابة-العامة-يعكس-مدى-احترام- مصر-لحقوق-الإنسان

ؤواشارت أبو السعد، خلال البيان الصادر لها، إلى ان بدء عمل المرأة المصرية في مجلس الدولة والنيابة العامة وفقا لقرار الرئيس اعتباراً من شهر أكتوبر من العام الجاري يعد تفعيلا لكل من المادة (11، 53، 9، 14) من الدستور المصري.

هالة أبو السعد: القرار يدل على فكر ثاقب للرئيس

واوضحت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هالة أبو السعد، أن هذا القرار يدل على فكر ثاقب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذا الأمر يؤكد ويدل دلالة قاطعة على حق المرأة في تولي القضاء مما يدل على أن مصر من أول الدول التي تحترم حقوق الإنسان المصري بصفة عامة.

واضافت البرلمانية، إن المرأة المصرية لم تنل في أي عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذي تلقاه حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤكد دائما انحيازه للمرأة المصرية، ومساندته لكافة حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها في المجتمع المصري، وتحقيق إسهام أكبر لها في سوق العمل، ووضع تشريعات لحمايتها من كل أشكال العنف، وتوسيع مشاركتها السياسية.

وتقلد أمس الرئيس السيسي وسام الجمهورية، بعد حصل عليه من رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، وذلك تقديرًا لمجهوداته التنموية والتعميرية,