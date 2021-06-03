/634510/ثنائي-الإسماعيلي-أبرزهم-البدري-يكشف-عن-8-وجوه-جديدة-في-صفوف-المنتخب

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري على ضم صفوف جديدة للفراعنة خلال الفترة المقبلة استعدادا للمنافسات الإفريقية ، كاشفا أن المعسكر الذي كان من المقرر إقامته خلال الشهر الحالي كان من المفترض أن يضم لاعبين يشهد المنتخب انضمامهم لأول مرة.

وتابع البدري: "شكري نجيب وأحمد مدبولي ثنائي الإسماعيلي ، وكذلك سداسي المنتخب الأولمبي أحمد أبوالفتوح وصلاح محسن رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق، بجانب عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش من ضمن حسابات المنتخب المصري وإذا ظل تألقهم سيكونوا ضمن صفوف الفراعنة في الفترة المقبلة". البدري يكشف عن الوجوه الجديدة في المنتخب وواصل البدري: " في حالة ثبات مستوى اللاعبين في الوقت الحالي سيكون اللاعبين المنضمين لحراسة المرمي هم ، محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومحمد عواد حارس مرمى الزمالك وعامر عامر حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، لكن تلك الإختيارات بشرط ثبات مستواهم".

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