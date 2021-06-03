راجية الفقي: مجلس الشيوخ يقدم رؤية حديثة لتطوير البنية التكنولوجية ويمارس رقابته«فيديو»

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قالت النائبة راجية الفقي، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن وعي المواطن مسئولية الدولة ككل، وليس منوط به وزارة أو كيان أو جهة بعينها فهو اتجاه عام للمجتمع ككل، مشددة على دور وزارة التربية والتعليم بضرورة توعية المواطنين لما تبذله من مجهودات فى سبيل تطوير التعليم، فضلا عن وجود تواصل مع المواطنين يتيح امكانية اختبار الخدمات التي تقدمها، والوقوف على المشاكل التي تعوقها وكيفية تطويرها، مشيرة إلى أهمية دور الاعلام فى توعية المواطن بانتقال الدولة للجمهورية الجديدة.

همزة الوطل بين المواطن والتنفيذيين

وأوضحت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ ، على دور اعضاء مجلس النواب، كهمزة وصل بين السلطة التنفيذية والمواطنين لنقل مشاكلهم ، لافتة إلى أن السلطة التنفيذية اما تبذل مجهود غير كافي او مجهود غير صحيح أو لا تبذل مجهود من الاساس،فضلا عن والتعرف على الخطة الموضوعة للعمل بها والاثر العائد من تطبييق مشروع ما، مثمنة دور لجنة التعليم بمجلس الشيوخ كبيت خبرة يحتوي قامات فى القطاع التعليمي وكل القطاعات تؤهله لفهم لغة التنفيذي والتعامل معها .

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ومن جانبه أضاف النائب علاء مصطفي، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن مبادرة “تنفيذي” جاءت فى إطار تأهيل الشباب ورفع كفائتهم ،لسوق العمل فضلا عن العمل مع رواد الاعمال ومساعداتهم على انشاء شركاتهم الناشئة ،مؤكدا على وجود فجوة فى المهارات، الغير موجودةفى انظمة التعليم المختلفة سواء التعليم الاساسي او الجامعي او ماقبل الجامعي ، مما يكون خريج غير كافي المهارات للتعامل مع سوق العمل ، لافتا الى ان المبادرة جاءت انطلاقا من الدور المجتمعي تجاه الشاباب وتماشيا مع فكرة الدولة فى بناء الانسان المصري والاستثمار فى البشر وممارسة الدور بشكل ميداني من خلال مبادرة تنفيذي ، للتعرف على عقلية التفيذي مع وجود متخصصين فى المبادرة لمعرفة الفجوة والقصور بين وبين سوق العمل