/634513/أحمد-مهنى منح-الرئيس-وسام-القائد-يدل-على-عودة-الدور-الريادي-لمصر-في-المنطقة-العربية

تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، لمنحه وسام القائد من قبل البرلمان العربى؛ تقديرا لجهوده فى لم الشمل العربى.

وسام القائد

واكد مهني، خلال البيان الصادر له، أن الرئيس السيسي يستحق هذا الوسام نظرا لما قدمته مصر للعالم خلال السنوات الماضية ، حيث انها كانت خط الدفاع الأول عن المنطقة، بالاضافه إلى انه استطاع أن يضع مصر والأمة العربية على الطريق الصحيح.

واشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن جميع المصريين يشعرون بالفخر لمنح الرئيس هذا الوسام من البرلمان العربي الذي يمثل مؤسسة برلمانية عن الشعوب العربية، وهو ما يدل على عودة الدور الريادي لمصر في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، ونتيجة لنجاحات مصر المشهودة في السياسية الخارجية.