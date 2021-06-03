مي رشدي : حصول السيسي على "وسام القائد"..نتيجة لنجاحات مصر المشهودة في السياسة الخارجية

/634514/مي-رشدي--حصول-السيسي-على-وسام-القائدنتيجة-لنجاحات-مصر-المشهودة-في-السياسة-الخارجية

تقدمت النائبة مي رشدي، عضو لجنة الاسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحصوله على “وسام القائد” من البرلمان العربي، والذي يعد من أرفع الأوسمة التي تقدم للرؤساء، موضحة أن الجائزة تؤكد الدور الذي تقوم بها الدولة المصرية فى المنطقة ، خاصة بعد تدخلها فى وقف اطلاق النار فى قطاع غزة.

وسام القائد

وأكدت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستحق هذا الوسام بجدارة،مشيرة إلي ما قدمته مصر للعالم خلال السنوات الماضية، وكونها خط الدفاع الأول عن المنطقة، بالاضافه إلى انه استطاع أن يضع مصر والأمة العربية على الطريق الصحيح، مضيفة حرص الدولة المصرية على تقديم المساعدات لجميع الدول الشقيقة والصديقة.

الشعوب العربية

واشارت النائبة مي رشدي ،عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، إلى أن جميع المصريين يشعرون بالفخر لمنح الرئيس هذا الوسام من البرلمان العربي الذي يمثل مؤسسة برلمانية عن الشعوب العربية،مؤكدة على عودة الدور الريادي لمصر في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، ونتيجة لنجاحات مصر المشهودة في السياسة الخارجية.

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وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد حصل على وسام القائد من رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، وذلك تقديرًا لجهوده التنموية ودوره الكبير والمحوري فى الشرق الأوسط، ونجاح مساعيه فى وقف إطلاق النار بين المقاومة فى فلسطين وقوات الاحتلال، ودعم القضية الفلسطينية فى الوصول لحل عادل بحل الدولتين .