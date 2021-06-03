هيئة الدواء: التفتيش الميدانى خطوة مستحدثة للحفاظ على أمان الدواء المصرى

جدة - نرمين السيد - أجرت هيئة الدواء تفتيشا على إحدى شركات المستحضرات الصيدلية والحيوية والذى استمر لمدة 3 أيام، وذلك بغرض التأكيد على مدى التزام الشركات باتباع وتنفيذ أسس ومعايير الممارسة الجيدة لليقظة الدوائية، وذلك فى إطار تعزيز الدور الرقابى لهيئة الدواء المصرية وحرصا منها على مراقبة المستحضرات والمستلزمات الطبية.





وأكدت هيئة الدواء أن ذلك الإجراء يعد خطوة مستحدثة، تسعى من خلالها الهيئة إلى ضمان المتابعة المستمرة وتقديم الدعم الفنى اللازم لجميع الشركات، إذ ساهمت هذة الخطوة فى إتاحة الفرصة لتوضيح أوجه التحسن فى التطبيق الفعلى لليقظة الدوائية للمستحضرات الصيدلية، والتفاعل المباشر بين الهيئة والشركة صاحبة المستحضرات، والتعرف والتغلب على المشاكل التى قد تواجها الشركات فى تطبيق أنشطة اليقظة الدوائية بمختلف نواحيها. وشددت الهيئة على المضى قدما فى هذا الدور الرقابى، وتقديم كل أشكال الدعم المطلوب للشركات، بهدف الوصول للتطبيق الأمثل والمتابعة المستمرة الخاصة بسلامة الدواء التى يستحقها المريض المصرى، وتعميق أواصر التعاون مع شركاء الصناعة، وذلك بهدف النهوض بمنظومة صناعة الدواء فى مصر.

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