صور.. مشروعات طلابية بـ 6 ملايين جنيه فى 5 كليات بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - سلم الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، عقود 6 مشروعات طلابية وتميز لعمداء كليات الصيدلة والزراعة والطب البيطرى والتربية النوعية والتمريض، وذلك بعد قبولها من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بالقاهرة.





وبحسب رئيس الجامعة حصلت كلية الصيدلة على مشروع تميز مؤسسات التعليم العالى بعنوان "إنشاء وحدة مستخلصات نباتات طبية لإنتاج منتجات عشبية معايرة للإنسان" بتمويل قدره 2,5 مليون جنيه.

أما كلية التمريض فحصلت على مشروع "دعم وتأهيل البرامج التعليمية بمؤسسات التعليم العالى للاعتماد الدولى" بتمويل قدره 3 ملايين و800 ألف جنيه.

بينما حصلت كلية الزراعة على 2 مشروع ابتكارى للطلاب، الأول "تصميم وتنفيذ وحدة ذاتية الحركة لصيانة المسطحات الخضراء" والثانى تطوير منظومة رى ذكية، لتقييم ومتابعة جودة المسطح الأخضر وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بتمويل قدره 150 ألف جنيه.

أما كلية الطب البيطرى فحصلت على مشروع ابتكارى للطلاب بعنوان "تنمية مهارات الطلاب فى استخدام الطب التجديدى وهندسة الأنسجة فى علاج بعض إصابات العظام فى الحقل البيطرى" بتمويل قدره 75 ألف جنيه.

فيما حصلت كلية التربية النوعية على مشروع ابتكارى للطلاب بعنوان "استحداث لوحات تصويرية ومنتجات ذات قدرة شفائية مستلهمة من زهور الباخ" بتمويل قدره 75 ألف جنيه.

حضر تسليم العقود كل من الدكتورة ميرفت قاسم، عميد كلية الصيدلة، محمد البهى، عميد كلية الزراعة، وسامى خليل، عميد كلية الطب البيطرى، ونفرتيتى حسن، عميد كلية التمريض، ومنا موسى، عميد كلية التربية النوعية.